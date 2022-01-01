Директория на компаниите
ASOS Заплати

Заплатата в ASOS варира от $49,000 общо възнаграждение годишно за Маркетинг в долния край до $130,766 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на ASOS. Последно актуализирано: 11/14/2025

Софтуерен инженер
Median $87.5K

iOS инженер

Backend софтуерен инженер

Бизнес анализатор
$129K
Мениджър на науката за данни
$128K

Специалист по данни
$95.3K
Маркетинг
$49K
Продуктов дизайнер
$84.2K
Продуктов мениджър
$131K
Архитект на решения
$92.8K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в ASOS е Продуктов мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $130,766. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в ASOS е $94,029.

Други ресурси