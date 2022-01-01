Директория на компаниите
Arrowstreet Capital
Arrowstreet Capital Заплати

Диапазонът на заплатите на Arrowstreet Capital варира от $128,520 в общо възнаграждение годишно за Ръководител на проект в долния край до $381,900 за Ръководител софтуерно инженерство в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Arrowstreet Capital. Последна актуализация: 8/24/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $200K

Пълнофункционален софтуерен инженер

Експерт по данни
$314K
Ръководител на проект
$129K

Ръководител софтуерно инженерство
$382K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Arrowstreet Capital, е Ръководител софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $381,900. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Arrowstreet Capital, е $256,780.

