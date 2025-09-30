Директория на компаниите
ARRK Софтуерен инженер Заплати в Munich Metro Region

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Munich Metro Region в ARRK възлиза на €79.1K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ARRK. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна заплата
company icon
Embedded Systems Software Developer
Munich, BY, Germany
Общо годишно
€79.1K
Ниво
Developer
Основна
€79.1K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€0
Години в компанията
2 Години
Години опит
10 Години
Какви са кариерните нива в ARRK?

€142K

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Допринеси

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в ARRK in Munich Metro Region е с годишно общо възнаграждение от €120,470. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в ARRK за позицията Софтуерен инженер in Munich Metro Region е €79,141.

Други ресурси