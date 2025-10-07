Възнаграждението за Фул-стак софтуер инженер in Greater Cambridge Area в Arm варира от £43.3K на year за Grade 2 до £178K на year за Grade 6. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Cambridge Area възлiza на £108K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Arm. Последна актуализация: 10/7/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
Grade 2
£43.3K
£36.7K
£4.7K
£1.9K
Grade 3
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 4
£120K
£74.1K
£41.1K
£4.7K
Grade 5
£138K
£85.6K
£46.6K
£5.8K
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Arm, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)