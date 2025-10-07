Възнаграждението за ДевОпс инженер in United Kingdom в Arm възлiza на £117K на year за Grade 4. Медианният year пакет за възнаграждение in United Kingdom възлiza на £91.2K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Arm. Последна актуализация: 10/7/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
Grade 2
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 3
£ --
£ --
£ --
£ --
Grade 4
£117K
£78.4K
£34.7K
£3.9K
Grade 5
£ --
£ --
£ --
£ --
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Arm, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)