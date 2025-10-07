Възнаграждението за ASIC Engineer in United Kingdom в Arm варира от £35.4K на year за Graduate Hardware Engineer до £187K на year за Principal Hardware Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in United Kingdom възлiza на £109K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Arm. Последна актуализация: 10/7/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
Graduate Hardware Engineer
£35.4K
£32.5K
£2.9K
£0
Hardware Engineer
£71.1K
£50.2K
£15K
£6K
Senior Hardware Engineer
£97.6K
£68.7K
£27.4K
£1.4K
Staff Hardware Engineer
£147K
£92.1K
£50.8K
£3.6K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Arm, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)