Възнаграждението за ASIC Engineer in India в Arm възлiza на ₹14.91M на year за Principal Hardware Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in India възлiza на ₹8.28M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Arm. Последна актуализация: 10/7/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
Graduate Hardware Engineer
Hardware Engineer
Senior Hardware Engineer
Staff Hardware Engineer
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Arm, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)