Arm
  • Заплати
  • Хардуерен инженер

  • ASIC Engineer

Arm ASIC Engineer Заплати

Възнаграждението за ASIC Engineer in United Kingdom в Arm варира от £35.4K на year за Graduate Hardware Engineer до £187K на year за Principal Hardware Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in United Kingdom възлiza на £109K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Arm. Последна актуализация: 10/7/2025

Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
Graduate Hardware Engineer
£35.4K
£32.5K
£2.9K
£0
Hardware Engineer
£71.1K
£50.2K
£15K
£6K
Senior Hardware Engineer
£97.6K
£68.7K
£27.4K
£1.4K
Staff Hardware Engineer
£147K
£92.1K
£50.8K
£3.6K
£122K

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Arm, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за ASIC Engineer в Arm in United Kingdom е с годишно общо възнаграждение от £214,361. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Arm за позицията ASIC Engineer in United Kingdom е £109,576.

