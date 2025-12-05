Директория на компаниите
Ariston Group
Средното общо възнаграждение за Правен in Italy в Ariston Group варира от €37.3K до €52.3K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Ariston Group. Последна актуализация: 12/5/2025

Средно общо възнаграждение

$46.7K - $54.3K
Italy
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$43.2K$46.7K$54.3K$60.4K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Ariston Group?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Правен в Ariston Group in Italy е с годишно общо възнаграждение от €52,259. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Ariston Group за позицията Правен in Italy е €37,328.

