Директория на компаниите
Aristeia Capital
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Мениджър на науката за данни

  • Всички заплати в Мениджър на науката за данни

Aristeia Capital Мениджър на науката за данни Заплати

Средното общо възнаграждение за Мениджър на науката за данни in United States в Aristeia Capital варира от $486K до $690K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Aristeia Capital. Последна актуализация: 12/5/2025

Средно общо възнаграждение

$552K - $654K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$486K$552K$654K$690K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 3 още Мениджър на науката за данни заявки в Aristeia Capital за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата


Допринеси
Какви са кариерните нива в Aristeia Capital?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Мениджър на науката за данни оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на науката за данни в Aristeia Capital in United States е с годишно общо възнаграждение от $690,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Aristeia Capital за позицията Мениджър на науката за данни in United States е $486,000.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Aristeia Capital

Свързани компании

  • Airbnb
  • Coinbase
  • SoFi
  • Google
  • Stripe
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/aristeia-capital/salaries/data-science-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.