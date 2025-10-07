Директория на компаниите
ARA
ARA Фул-стак софтуер инженер Заплати в Raleigh-Durham Area

Медианният пакет за възнаграждение на Фул-стак софтуер инженер in Raleigh-Durham Area в ARA възлиза на $89K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ARA.

Средна заплата
company icon
ARA
Software Engineer
Raleigh, NC
Общо годишно
$89K
Ниво
Junior Software Engineer
Основна
$80K
Stock (/yr)
$5K
Бонус
$4K
Години в компанията
2 Години
Години опит
2 Години
Какви са кариерните нива в ARA?

$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Фул-стак софтуер инженер в ARA in Raleigh-Durham Area е с годишно общо възнаграждение от $143,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в ARA за позицията Фул-стак софтуер инженер in Raleigh-Durham Area е $88,300.

Други ресурси