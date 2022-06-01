Директория на компаниите
APTIM
APTIM Заплати

Диапазонът на заплатите на APTIM варира от $60,753 в общо възнаграждение годишно за Човешки ресурси в долния край до $84,575 за Бизнес анализатор в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на APTIM. Последна актуализация: 8/19/2025

$160K

Бизнес анализатор
$84.6K
Строителен инженер
$74.6K
Човешки ресурси
$60.8K

Най-високоплатената роля, докладвана в APTIM, е Бизнес анализатор at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $84,575. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в APTIM, е $74,625.

