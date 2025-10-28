Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в AppLovin варира от $242K на year за Software Engineer 2 до $574K на year за Staff Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $350K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на AppLovin. Последна актуализация: 10/28/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$242K
$176K
$58.3K
$7K
Senior Software Engineer 1
$247K
$193K
$54.8K
$0
Senior Software Engineer 2
$335K
$224K
$108K
$3.8K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
100%
ГОД 1
В AppLovin, RSUs са предмет на 1-годишен график на придобиване:
100% се придобива в 1st-ГОД (25.00% тримесечно)
