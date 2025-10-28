Директория на компаниите
AppLovin
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

AppLovin Софтуерен инженер Заплати

Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в AppLovin варира от $242K на year за Software Engineer 2 до $574K на year за Staff Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $350K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на AppLovin. Последна актуализация: 10/28/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Software Engineer 1
(Начално ниво)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$242K
$176K
$58.3K
$7K
Senior Software Engineer 1
$247K
$193K
$54.8K
$0
Senior Software Engineer 2
$335K
$224K
$108K
$3.8K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

График на придобиване

100%

ГОД 1

Тип акции
RSU

В AppLovin, RSUs са предмет на 1-годишен график на придобиване:

  • 100% се придобива в 1st-ГОД (25.00% тримесечно)



Включени длъжности

Full-Stack софтуерен инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в AppLovin in United States е с годишно общо възнаграждение от $590,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в AppLovin за позицията Софтуерен инженер in United States е $319,500.

