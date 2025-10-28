Директория на компаниите
AppLovin
AppLovin Програмен мениджър Заплати

Средното общо възнаграждение за Програмен мениджър in United States в AppLovin варира от $138K до $196K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на AppLovin. Последна актуализация: 10/28/2025

Средно общо възнаграждение

$156K - $185K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$138K$156K$185K$196K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

100%

ГОД 1

Тип акции
RSU

В AppLovin, RSUs са предмет на 1-годишен график на придобиване:

  • 100% се придобива в 1st-ГОД (25.00% тримесечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Програмен мениджър в AppLovin in United States е с годишно общо възнаграждение от $195,500. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в AppLovin за позицията Програмен мениджър in United States е $137,700.

