Средното общо възнаграждение за Програмен мениджър in United States в AppLovin варира от $138K до $196K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на AppLovin. Последна актуализация: 10/28/2025
Средно общо възнаграждение
100%
ГОД 1
В AppLovin, RSUs са предмет на 1-годишен график на придобиване:
100% се придобива в 1st-ГОД (25.00% тримесечно)