AppLovin
AppLovin Продуктов мениджър Заплати

Възнаграждението за Продуктов мениджър in Germany в AppLovin възлiza на €102K на year за Senior Product Manager 2. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на AppLovin. Последна актуализация: 10/28/2025

Средно общо възнаграждение

€92.9K - €108K
Germany
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
€81.9K€92.9K€108K€119K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Product Manager 2
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 2
€102K
€90.9K
€0
€11.1K
График на придобиване

100%

ГОД 1

Тип акции
RSU

В AppLovin, RSUs са предмет на 1-годишен график на придобиване:

  • 100% се придобива в 1st-ГОД (25.00% тримесечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов мениджър в AppLovin in Germany е с годишно общо възнаграждение от €118,890. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в AppLovin за позицията Продуктов мениджър in Germany е €81,924.

