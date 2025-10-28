Възнаграждението за Продуктов мениджър in Germany в AppLovin възлiza на €102K на year за Senior Product Manager 2. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на AppLovin. Последна актуализация: 10/28/2025
Средно общо възнаграждение
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Product Manager 2
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 2
€102K
€90.9K
€0
€11.1K
100%
ГОД 1
В AppLovin, RSUs са предмет на 1-годишен график на придобиване:
100% се придобива в 1st-ГОД (25.00% тримесечно)