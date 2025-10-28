AppLovin Продуктов мениджър Заплати

Възнаграждението за Продуктов мениджър in Germany в AppLovin възлiza на €102K на year за Senior Product Manager 2. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на AppLovin. Последна актуализация: 10/28/2025

Средно общо възнаграждение €92.9K - €108K Germany Обичаен диапазон Възможен диапазон €81.9K €92.9K €108K €119K Обичаен диапазон Възможен диапазон

Средна Възнаграждение по Ниво Добави възнагр. Сравни нива

График на придобиване Основен 100 % ГОД 1 Тип акции RSU В AppLovin, RSUs са предмет на 1-годишен график на придобиване: 100 % се придобива в 1st - ГОД ( 25.00 % тримесечно )

Какъв е графикът за придобиване в AppLovin ?

