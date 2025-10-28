AppLovin Продуктов дизайнер Заплати

Средното общо възнаграждение за Продуктов дизайнер in Canada в AppLovin варира от CA$61.4K до CA$89.2K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на AppLovin. Последна актуализация: 10/28/2025

Средно общо възнаграждение CA$69.7K - CA$80.9K Canada Обичаен диапазон Възможен диапазон CA$61.4K CA$69.7K CA$80.9K CA$89.2K Обичаен диапазон Възможен диапазон

+ CA$80.5K + CA$124K + CA$27.8K + CA$48.6K + CA$30.5K

График на придобиване Основен 100 % ГОД 1 Тип акции RSU В AppLovin, RSUs са предмет на 1-годишен график на придобиване: 100 % се придобива в 1st - ГОД ( 25.00 % тримесечно )

Какъв е графикът за придобиване в AppLovin ?

