Средното общо възнаграждение за Продуктов дизайнер in Canada в AppLovin варира от CA$61.4K до CA$89.2K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на AppLovin. Последна актуализация: 10/28/2025

Средно общо възнаграждение

CA$69.7K - CA$80.9K
Canada
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
CA$61.4KCA$69.7KCA$80.9KCA$89.2K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Block logo
+CA$80.5K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.6K
Verily logo
+CA$30.5K
Don't get lowballed

График на придобиване

100%

ГОД 1

Тип акции
RSU

В AppLovin, RSUs са предмет на 1-годишен график на придобиване:

  • 100% се придобива в 1st-ГОД (25.00% тримесечно)



Най-високоплатеният пакет за Продуктов дизайнер в AppLovin in Canada е с годишно общо възнаграждение от CA$89,177. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в AppLovin за позицията Продуктов дизайнер in Canada е CA$61,450.

