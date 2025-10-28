Директория на компаниите
AppLovin
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Анализатор на данни

  • Всички заплати в Анализатор на данни

AppLovin Анализатор на данни Заплати

Средното общо възнаграждение за Анализатор на данни in Germany в AppLovin варира от €72K до €105K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на AppLovin. Последна актуализация: 10/28/2025

Средно общо възнаграждение

€82.7K - €94.3K
Germany
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
€72K€82.7K€94.3K€105K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 3 още Анализатор на данни заявки в AppLovin за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата

Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.2K
Stripe logo
+€17.3K
Datadog logo
+€30.3K
Verily logo
+€19.1K
Don't get lowballed

График на придобиване

100%

ГОД 1

Тип акции
RSU

В AppLovin, RSUs са предмет на 1-годишен график на придобиване:

  • 100% се придобива в 1st-ГОД (25.00% тримесечно)



Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Анализатор на данни оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Анализатор на данни в AppLovin in Germany е с годишно общо възнаграждение от €104,923. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в AppLovin за позицията Анализатор на данни in Germany е €72,023.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за AppLovin

Свързани компании

  • Glu Mobile
  • Electronic Arts
  • Zynga
  • Take-Two Interactive Software
  • Disney
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси