Възнаграждението за Бизнес развитие in Vietnam в AppLovin възлiza на ₫2.51B на year за Senior Business Development Manager. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на AppLovin. Последна актуализация: 10/28/2025
Средно общо възнаграждение
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Business Development 1
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Business Development 2
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Senior Business Development 1
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Senior Business Development 2
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
100%
ГОД 1
В AppLovin, RSUs са предмет на 1-годишен график на придобиване:
100% се придобива в 1st-ГОД (25.00% тримесечно)