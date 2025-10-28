Директория на компаниите
Възнаграждението за Бизнес развитие in Vietnam в AppLovin възлiza на ₫2.51B на year за Senior Business Development Manager. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на AppLovin. Последна актуализация: 10/28/2025

Средно общо възнаграждение

₫2.31B - ₫2.69B
Vietnam
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
₫2.13B₫2.31B₫2.69B₫2.99B
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Business Development 1
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Business Development 2
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Senior Business Development 1
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Senior Business Development 2
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Block logo
+₫1.52B
Robinhood logo
+₫2.33B
Stripe logo
+₫523.28M
Datadog logo
+₫915.74M
Verily logo
+₫575.61M
График на придобиване

100%

ГОД 1

Тип акции
RSU

В AppLovin, RSUs са предмет на 1-годишен график на придобиване:

  • 100% се придобива в 1st-ГОД (25.00% тримесечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Бизнес развитие в AppLovin in Vietnam е с годишно общо възнаграждение от ₫2,988,975,360. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в AppLovin за позицията Бизнес развитие in Vietnam е ₫2,134,982,400.

