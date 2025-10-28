Директория на компаниите
Средното общо възнаграждение за Мениджър на технически програми in United States в Applied Research Solutions варира от $124K до $176K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Applied Research Solutions. Последна актуализация: 10/28/2025

Средно общо възнаграждение

$141K - $167K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$124K$141K$167K$176K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на технически програми в Applied Research Solutions in United States е с годишно общо възнаграждение от $175,950. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Applied Research Solutions за позицията Мениджър на технически програми in United States е $123,930.

