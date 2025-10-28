Средното общо възнаграждение за Мениджър на технически програми in United States в Applied Research Solutions варира от $124K до $176K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Applied Research Solutions. Последна актуализация: 10/28/2025
Средно общо възнаграждение
Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!