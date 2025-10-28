Директория на компаниите
Apple
  Заплати
  Мениджър на технически програми

  Всички заплати в Мениджър на технически програми

Apple Мениджър на технически програми Заплати

Възнаграждението за Мениджър на технически програми in United States в Apple варира от $226K на year за ICT2 до $600K на year за ICT6. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $335K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Apple. Последна актуализация: 10/28/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
ICT2
Junior TPM
$226K
$154K
$51.8K
$20.5K
ICT3
TPM
$222K
$164K
$44K
$14.2K
ICT4
Senior TPM
$322K
$210K
$95.1K
$17.1K
ICT5
$428K
$233K
$153K
$42.2K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Apple, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (12.50% полугодишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (12.50% полугодишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (12.50% полугодишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (12.50% полугодишно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Apple, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



Включени длъжности

Мениджър на технически проекти

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на технически програми в Apple in United States е с годишно общо възнаграждение от $600,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Apple за позицията Мениджър на технически програми in United States е $320,000.

