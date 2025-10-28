Възнаграждението за Продуктов мениджър in United States в Apple варира от $189K на year за ICT2 до $722K на year за ICT6. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $310K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Apple. Последна актуализация: 10/28/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
ICT2
$189K
$139K
$40.5K
$8.9K
ICT3
$215K
$159K
$43.9K
$12.8K
ICT4
$305K
$192K
$96.1K
$17.7K
ICT5
$453K
$241K
$171K
$41.2K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Apple, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (12.50% полугодишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (12.50% полугодишно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (12.50% полугодишно)
25% се придобива в 4th-ГОД (12.50% полугодишно)
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Apple, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)