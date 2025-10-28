Apple Инвестиционен банкер Заплати

Средното общо възнаграждение за Инвестиционен банкер in India в Apple варира от ₹2.48M до ₹3.39M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Apple. Последна актуализация: 10/28/2025

Средно общо възнаграждение ₹2.66M - ₹3.21M India Обичаен диапазон Възможен диапазон ₹2.48M ₹2.66M ₹3.21M ₹3.39M Обичаен диапазон Възможен диапазон

+ ₹3.9M + ₹5.03M + ₹7.72M + ₹1.73M + ₹3.04M + ₹1.91M

График на придобиване Основен Алтернативен 1 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 Тип акции RSU В Apple, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване: 25 % се придобива в 1st - ГОД ( 12.50 % полугодишно )

25 % се придобива в 2nd - ГОД ( 12.50 % полугодишно )

25 % се придобива в 3rd - ГОД ( 12.50 % полугодишно )

25 % се придобива в 4th - ГОД ( 12.50 % полугодишно ) 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 Тип акции RSU В Apple, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване: 25 % се придобива в 1st - ГОД ( 25.00 % годишно )

25 % се придобива в 2nd - ГОД ( 2.08 % месечно )

25 % се придобива в 3rd - ГОД ( 2.08 % месечно )

25 % се придобива в 4th - ГОД ( 2.08 % месечно )

Какъв е графикът за придобиване в Apple ?

