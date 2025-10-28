Директория на компаниите
Средното общо възнаграждение за Инвестиционен банкер in India в Apple варира от ₹2.48M до ₹3.39M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Apple. Последна актуализация: 10/28/2025

Средно общо възнаграждение

₹2.66M - ₹3.21M
India
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
₹2.48M₹2.66M₹3.21M₹3.39M
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Apple, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (12.50% полугодишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (12.50% полугодишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (12.50% полугодишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (12.50% полугодишно)

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Инвестиционен банкер в Apple in India е с годишно общо възнаграждение от ₹3,389,161. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Apple за позицията Инвестиционен банкер in India е ₹2,483,437.

