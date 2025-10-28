Възнаграждението за Анализатор на данни in United States в Apple варира от $85.8K на year за ICT2 до $197K на year за ICT4. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $164K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Apple. Последна актуализация: 10/28/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
ICT2
$85.8K
$80.7K
$3.5K
$1.7K
ICT3
$172K
$144K
$24.8K
$3K
ICT4
$197K
$163K
$25.3K
$8.3K
ICT5
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Apple, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (12.50% полугодишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (12.50% полугодишно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (12.50% полугодишно)
25% се придобива в 4th-ГОД (12.50% полугодишно)
