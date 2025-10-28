Директория на компаниите
Apple
Apple Анализатор на данни Заплати

Възнаграждението за Анализатор на данни in United States в Apple варира от $85.8K на year за ICT2 до $197K на year за ICT4. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $164K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Apple. Последна актуализация: 10/28/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
ICT2
$85.8K
$80.7K
$3.5K
$1.7K
ICT3
$172K
$144K
$24.8K
$3K
ICT4
$197K
$163K
$25.3K
$8.3K
ICT5
$ --
$ --
$ --
$ --
Виж 4 още нива
Apple logo
+$45K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Apple, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (12.50% полугодишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (12.50% полугодишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (12.50% полугодишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (12.50% полугодишно)

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Анализатор на данни в Apple in United States е с годишно общо възнаграждение от $246,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Apple за позицията Анализатор на данни in United States е $170,000.

