Appian
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Full-Stack софтуерен инженер

  • Chennai Metropolitan Area

Appian Full-Stack софтуерен инженер Заплати в Chennai Metropolitan Area

Възнаграждението за Full-Stack софтуерен инженер in Chennai Metropolitan Area в Appian възлiza на ₹2.76M на year за Software Engineer 2. Медианният year пакет за възнаграждение in Chennai Metropolitan Area възлiza на ₹2.76M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Appian. Последна актуализация: 11/11/2025

Средна Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
Software Engineer 1
(Начално ниво)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer 2
₹2.76M
₹2.52M
₹65.6K
₹170K
Senior Software Engineer 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
График на придобиване

20%

ГОД 1

20%

ГОД 2

20%

ГОД 3

20%

ГОД 4

20%

ГОД 5

Тип акции
RSU

В Appian, RSUs са предмет на 5-годишен график на придобиване:

  • 20% се придобива в 1st-ГОД (20.00% годишно)

  • 20% се придобива в 2nd-ГОД (20.00% годишно)

  • 20% се придобива в 3rd-ГОД (20.00% годишно)

  • 20% се придобива в 4th-ГОД (20.00% годишно)

  • 20% се придобива в 5th-ГОД (20.00% годишно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Full-Stack софтуерен инженер в Appian in Chennai Metropolitan Area е с годишно общо възнаграждение от ₹5,062,863. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Appian за позицията Full-Stack софтуерен инженер in Chennai Metropolitan Area е ₹2,828,963.

