Appian Изпълнителен директор по клиенти Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Изпълнителен директор по клиенти in United States в Appian възлиза на $338K на year.

Средна заплата Appian Account Executive Dallas, TX Общо годишно $150K Ниво Account Executive Основна $150K Stock (/yr) $0 Бонус $0 Години в компанията 1 Година Години опит 13 Години

Последни подадени заплати

График на придобиване
Тип акции RSU
В Appian, RSUs са предмет на 5-годишен график на придобиване: 20 % се придобива в 1st - ГОД ( 20.00 % годишно )

20 % се придобива в 2nd - ГОД ( 20.00 % годишно )

20 % се придобива в 3rd - ГОД ( 20.00 % годишно )

20 % се придобива в 4th - ГОД ( 20.00 % годишно )

20 % се придобива в 5th - ГОД ( 20.00 % годишно )

Какъв е графикът за придобиване в Appian ?

