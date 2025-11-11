Медианният пакет за възнаграждение на Изпълнителен директор по клиенти in United States в Appian възлиза на $338K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Appian. Последна актуализация: 11/11/2025
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
20%
ГОД 1
20%
ГОД 2
20%
ГОД 3
20%
ГОД 4
20%
ГОД 5
В Appian, RSUs са предмет на 5-годишен график на придобиване:
20% се придобива в 1st-ГОД (20.00% годишно)
20% се придобива в 2nd-ГОД (20.00% годишно)
20% се придобива в 3rd-ГОД (20.00% годишно)
20% се придобива в 4th-ГОД (20.00% годишно)
20% се придобива в 5th-ГОД (20.00% годишно)