Средното общо възнаграждение за Технически счетоводител in United States в Appian варира от $92.4K до $129K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Appian. Последна актуализация: 11/11/2025

Средно общо възнаграждение $99K - $117K United States Обичаен диапазон Възможен диапазон $92.4K $99K $117K $129K Обичаен диапазон Възможен диапазон

График на придобиване Основен 20 % ГОД 1 20 % ГОД 2 20 % ГОД 3 20 % ГОД 4 20 % ГОД 5 Тип акции RSU В Appian, RSUs са предмет на 5-годишен график на придобиване: 20 % се придобива в 1st - ГОД ( 20.00 % годишно )

20 % се придобива в 2nd - ГОД ( 20.00 % годишно )

20 % се придобива в 3rd - ГОД ( 20.00 % годишно )

20 % се придобива в 4th - ГОД ( 20.00 % годишно )

20 % се придобива в 5th - ГОД ( 20.00 % годишно )

Какъв е графикът за придобиване в Appian ?

