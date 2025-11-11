Директория на компаниите
Средното общо възнаграждение за Технически счетоводител in United States в Appian варира от $92.4K до $129K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Appian. Последна актуализация: 11/11/2025

Средно общо възнаграждение

$99K - $117K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$92.4K$99K$117K$129K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

20%

ГОД 1

20%

ГОД 2

20%

ГОД 3

20%

ГОД 4

20%

ГОД 5

Тип акции
RSU

В Appian, RSUs са предмет на 5-годишен график на придобиване:

  • 20% се придобива в 1st-ГОД (20.00% годишно)

  • 20% се придобива в 2nd-ГОД (20.00% годишно)

  • 20% се придобива в 3rd-ГОД (20.00% годишно)

  • 20% се придобива в 4th-ГОД (20.00% годишно)

  • 20% се придобива в 5th-ГОД (20.00% годишно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Технически счетоводител в Appian in United States е с годишно общо възнаграждение от $128,700. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Appian за позицията Технически счетоводител in United States е $92,400.

Други ресурси