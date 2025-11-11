Средното общо възнаграждение за Технически счетоводител in United States в Appian варира от $92.4K до $129K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Appian. Последна актуализация: 11/11/2025
Средно общо възнаграждение
Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!
В Appian, RSUs са предмет на 5-годишен график на придобиване:
20% се придобива в 1st-ГОД (20.00% годишно)
20% се придобива в 2nd-ГОД (20.00% годишно)
20% се придобива в 3rd-ГОД (20.00% годишно)
20% се придобива в 4th-ГОД (20.00% годишно)
20% се придобива в 5th-ГОД (20.00% годишно)