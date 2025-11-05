Директория на компаниите
AppDirect
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

  • Greater Montreal

AppDirect Софтуерен инженер Заплати в Greater Montreal

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Montreal в AppDirect варира от CA$83K на year за P1 до CA$145K на year за P4. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Montreal възлiza на CA$110K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на AppDirect. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
P1
Associate Software Engineer(Начално ниво)
CA$83K
CA$79.3K
CA$0
CA$3.7K
P2
Software Engineer
CA$120K
CA$106K
CA$2.7K
CA$10.8K
P3
Senior Software Engineer
CA$124K
CA$118K
CA$2.4K
CA$3.4K
P4
Staff Software Engineer
CA$145K
CA$136K
CA$465.5
CA$9.3K
Виж 3 още нива
Добави възнагр.Сравни нива
Block logo
+CA$81.1K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$28K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.8K
Don't get lowballed
Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В AppDirect, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в AppDirect in Greater Montreal е с годишно общо възнаграждение от CA$159,303. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в AppDirect за позицията Софтуерен инженер in Greater Montreal е CA$112,281.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за AppDirect

Свързани компании

  • Sitecore
  • REI Systems
  • FiscalNote
  • Swimlane
  • AlgoSec
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси