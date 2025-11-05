Възнаграждението за Софтуерен инженер in Canada в AppDirect варира от CA$83K на year за P1 до CA$142K на year за P4. Медианният year пакет за възнаграждение in Canada възлiza на CA$129K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на AppDirect. Последна актуализация: 11/5/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
P1
CA$83K
CA$79.3K
CA$0
CA$3.7K
P2
CA$120K
CA$106K
CA$2.7K
CA$10.8K
P3
CA$128K
CA$121K
CA$1.6K
CA$5.1K
P4
CA$142K
CA$132K
CA$973
CA$9.5K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В AppDirect, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)