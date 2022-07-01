Директория на компаниите
Apollo.io Заплати

Заплатата в Apollo.io варира от $59,069 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $306,460 за Мениджър на софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Apollo.io. Последно актуализирано: 11/14/2025

Don't get lowballed
Софтуерен инженер
L4 $59.1K
L5 $78.3K
L6 $97.6K

Frontend софтуерен инженер

Backend софтуерен инженер

Продуктов мениджър
Median $280K
Мениджър на бизнес операции
$186K

Бизнес анализатор
$164K
Специалист по данни
$253K
Графичен дизайнер
$212K
Човешки ресурси
$151K
Маркетинг
$114K
Продуктов дизайнер
$284K
Мениджър на продуктовия дизайн
$243K
Рекрутър
$219K
Мениджър на софтуерно инженерство
$306K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Apollo.io, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Apollo.io е Мениджър на софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $306,460. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Apollo.io е $199,020.

