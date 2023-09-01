Директория на компаниите
Apna
Работите тук? Заявете вашата компания

Apna Заплати

Заплатата в Apna варира от $3,449 общо възнаграждение годишно за Обслужване на клиенти в долния край до $113,184 за Специалист по данни в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Apna. Последно актуализирано: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Софтуерен инженер
Median $48.2K
Продуктов мениджър
Median $48.6K
Мениджър на бизнес операции
$39.7K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Бизнес анализатор
$9.9K
Обслужване на клиенти
$3.4K
Специалист по данни
$113K
Продуктов дизайнер
$16.5K
Мениджър на технически програми
$20.3K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Apna е Специалист по данни at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $113,184. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Apna е $29,993.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Apna

Свързани компании

  • Pinterest
  • Flipkart
  • Square
  • SoFi
  • Lyft
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси