Apexon
  • India

Apexon Софтуерен инженер Заплати в India

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in India в Apexon възлиза на ₹1.87M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Apexon. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна заплата
company icon
Apexon
Lead Engineer
Bengaluru, KA, India
Общо годишно
₹1.87M
Ниво
Lead
Основна
₹1.87M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Години в компанията
5 Години
Години опит
5 Години
Какви са кариерните нива в Apexon?
Последни подадени заплати
Включени длъжности

Backend софтуерен инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Apexon in India е с годишно общо възнаграждение от ₹2,827,443. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Apexon за позицията Софтуерен инженер in India е ₹945,833.

