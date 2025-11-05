Apexon Софтуерен инженер Заплати в India

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in India в Apexon възлиза на ₹1.87M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Apexon. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна заплата Apexon Lead Engineer Bengaluru, KA, India Общо годишно ₹1.87M Ниво Lead Основна ₹1.87M Stock (/yr) ₹0 Бонус ₹0 Години в компанията 5 Години Години опит 5 Години

+ ₹5.01M + ₹7.69M + ₹1.73M + ₹3.02M + ₹1.9M Don't get lowballed

Последни подадени заплати

​ Филтър на таблицата Абонирай се Добави Добави възнаграждение Добави възнаграждение

Компания Местоположение | Дата Ниво Етикет Години опит Общо / В компанията Обща компенсация ( INR ) Основна | Акции (год.) | Бонус Няма намерени заплати Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Рекрутиране? Създайте интерактивно предложение

Допринеси

Какъв е графикът за придобиване в Apexon ?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти . Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече → Въведете вашия имейл Въведете вашия имейл Абонирайте се Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

Включени длъжности Подай нова длъжност