Директория на компаниите
Apex Fintech Solutions
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Backend софтуерен инженер

Apex Fintech Solutions Backend софтуерен инженер Заплати

Възнаграждението за Backend софтуерен инженер in United States в Apex Fintech Solutions възлiza на $107K на year за Software Engineer I. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $132K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Apex Fintech Solutions. Последна актуализация: 11/11/2025

Средна Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
Software Engineer I
(Начално ниво)
$107K
$97.5K
$0
$9.8K
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Виж 1 още нива
Добави възнагр.Сравни нива
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

Допринеси
Какви са кариерните нива в Apex Fintech Solutions?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Backend софтуерен инженер в Apex Fintech Solutions in United States е с годишно общо възнаграждение от $143,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Apex Fintech Solutions за позицията Backend софтуерен инженер in United States е $120,000.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Apex Fintech Solutions

Свързани компании

  • Cox Automotive
  • Bank of America Merrill Lynch
  • LEK
  • USAA
  • TD Ameritrade
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси