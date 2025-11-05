Директория на компаниите
Apex Fintech Solutions
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

  • Greater Dallas Area

Apex Fintech Solutions Софтуерен инженер Заплати в Greater Dallas Area

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Greater Dallas Area в Apex Fintech Solutions възлиза на $143K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Apex Fintech Solutions. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна заплата
company icon
Apex Fintech Solutions
Software Engineer
Austin, TX
Общо годишно
$143K
Ниво
Senior Software Engineer
Основна
$130K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$13K
Години в компанията
2 Години
Години опит
7 Години
Какви са кариерните нива в Apex Fintech Solutions?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Apex Fintech Solutions in Greater Dallas Area е с годишно общо възнаграждение от $217,500. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Apex Fintech Solutions за позицията Софтуерен инженер in Greater Dallas Area е $135,000.

