Директория на компаниите
Apex Fintech Solutions
Apex Fintech Solutions Заплати

Диапазонът на заплатите на Apex Fintech Solutions варира от $47,264 в общо възнаграждение годишно за Информационен технолог (ИТ) в долния край до $200,000 за Продуктов мениджър в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Apex Fintech Solutions. Последна актуализация: 8/25/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $132K

Бекенд софтуерен инженер

Продуктов мениджър
Median $200K
Бизнес анализатор
$90K

Експерт по данни
$111K
Човешки ресурси
$163K
Информационен технолог (ИТ)
$47.3K
Ръководител на програма
$80.4K
Продажби
$163K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Apex Fintech Solutions, е Продуктов мениджър с годишно общо възнаграждение от $200,000. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Apex Fintech Solutions, е $121,275.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за Apex Fintech Solutions

