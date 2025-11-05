Aon Софтуерен инженер Заплати в Singapore

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Singapore в Aon възлиза на SGD 86.6K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Aon. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна заплата Aon Associate Software Engineer Singapore, SG, Singapore Общо годишно SGD 86.6K Ниво L8 Основна SGD 86.6K Stock (/yr) SGD 0 Бонус SGD 0 Години в компанията 1 Година Години опит 1 Година

+ SGD 75.3K + SGD 116K + SGD 26K + SGD 45.5K + SGD 28.6K Don't get lowballed

Последни подадени заплати

Компания Местоположение | Дата Ниво Етикет Години опит Общо / В компанията Обща компенсация ( SGD ) Основна | Акции (год.) | Бонус

