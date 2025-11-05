Aon Актюер Заплати в Greater London Area

Медианният пакет за възнаграждение на Актюер in Greater London Area в Aon възлиза на £50.6K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Aon. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна заплата Aon Actuary London, EN, United Kingdom Общо годишно £50.6K Ниво L1 Основна £50.6K Stock (/yr) £0 Бонус £0 Години в компанията 2-4 Години Години опит 2-4 Години

+ £44.1K + £67.6K + £15.2K + £26.6K + £16.7K Don't get lowballed

Последни подадени заплати

​ Филтър на таблицата Абонирай се Добави Добави възнаграждение Добави възнаграждение

Компания Местоположение | Дата Ниво Етикет Години опит Общо / В компанията Обща компенсация ( GBP ) Основна | Акции (год.) | Бонус Няма намерени заплати Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Получавай известия за нови заплати Експорт на данниВижте свободните позиции

HR / Рекрутиране? Създайте интерактивно предложение

Допринеси

Какъв е графикът за придобиване в Aon ?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия Абонирайте се за верифицирани Актюер оферти . Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече → Въведете вашия имейл Въведете вашия имейл Абонирайте се Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.