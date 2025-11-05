Директория на компаниите
Aon
Aon Актюер Заплати в Greater London Area

Медианният пакет за възнаграждение на Актюер in Greater London Area в Aon възлиза на £50.6K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Aon. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна заплата
company icon
Aon
Actuary
London, EN, United Kingdom
Общо годишно
£50.6K
Ниво
L1
Основна
£50.6K
Stock (/yr)
£0
Бонус
£0
Години в компанията
2-4 Години
Години опит
2-4 Години
Последни подадени заплати
Най-високоплатеният пакет за Актюер в Aon in Greater London Area е с годишно общо възнаграждение от £126,433. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Aon за позицията Актюер in Greater London Area е £50,562.

