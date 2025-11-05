Директория на компаниите
Aon
Aon Актюер Заплати в Canada

Медианният пакет за възнаграждение на Актюер in Canada в Aon възлиза на CA$63.5K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Aon. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна заплата
company icon
Aon
Benefits Analyst
Montreal, QC, Canada
Общо годишно
CA$63.5K
Ниво
Analyst 1
Основна
CA$60.5K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$3K
Години в компанията
1 Година
Години опит
1 Година
Какви са кариерните нива в Aon?
Последни подадени заплати
Допринеси

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Актюер в Aon in Canada е с годишно общо възнаграждение от CA$76,260. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Aon за позицията Актюер in Canada е CA$60,737.

Други ресурси