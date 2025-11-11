Възнаграждението за Инженер по надеждност на сайта in Australia в ANZ варира от A$119K на year за Junior Software Engineer до A$149K на year за Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Australia възлiza на A$159K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ANZ. Последна актуализация: 11/11/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
Junior Software Engineer
A$119K
A$116K
A$0
A$3.7K
Software Engineer
A$149K
A$146K
A$0
A$3.4K
Senior Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Lead Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
