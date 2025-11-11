Директория на компаниите
ANZ Инженер по данни Заплати в Australia

Медианният пакет за възнаграждение на Инженер по данни in Australia в ANZ възлиза на A$127K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ANZ. Последна актуализация: 11/11/2025

Средна заплата
company icon
ANZ
Data Engineer
Melbourne, VI, Australia
Общо годишно
A$127K
Ниво
L4
Основна
A$124K
Stock (/yr)
A$0
Бонус
A$3.1K
Години в компанията
1 Година
Години опит
3 Години
Какви са кариерните нива в ANZ?
Block logo
+A$89.6K
Robinhood logo
+A$138K
Stripe logo
+A$30.9K
Datadog logo
+A$54.1K
Verily logo
+A$34K
Последни подадени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Инженер по данни в ANZ in Australia е с годишно общо възнаграждение от A$184,243. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в ANZ за позицията Инженер по данни in Australia е A$123,958.

