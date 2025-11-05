Директория на компаниите
ANZ Софтуерен инженер Заплати в United States

Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в ANZ възлiza на $100K на year за Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $100K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ANZ. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Junior Software Engineer
(Начално ниво)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$100K
$100K
$0
$0
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

Какви са кариерните нива в ANZ?

Включени длъжности

Backend софтуерен инженер

Full-Stack софтуерен инженер

Инженер по данни

DevOps инженер

Инженер по надеждност на сайта

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в ANZ in United States е с годишно общо възнаграждение от $102,599. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в ANZ за позицията Софтуерен инженер in United States е $100,000.

