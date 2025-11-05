Директория на компаниите
ANZ Софтуерен инженер Заплати в Greater Melbourne Area

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Melbourne Area в ANZ варира от A$115K на year за Junior Software Engineer до A$216K на year за Lead Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Melbourne Area възлiza на A$166K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ANZ. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Junior Software Engineer
(Начално ниво)
A$115K
A$114K
A$0
A$978.3
Software Engineer
A$135K
A$132K
A$0
A$2.7K
Senior Software Engineer
A$182K
A$179K
A$0
A$2.9K
Lead Software Engineer
A$216K
A$207K
A$0
A$9.2K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в ANZ in Greater Melbourne Area е с годишно общо възнаграждение от A$215,844. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в ANZ за позицията Софтуерен инженер in Greater Melbourne Area е A$166,186.

