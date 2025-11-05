Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Bengaluru в ANZ варира от ₹1.8M на year за Junior Software Engineer до ₹3.46M на year за Lead Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Bengaluru възлiza на ₹1.79M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ANZ. Последна актуализация: 11/5/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Junior Software Engineer
₹1.8M
₹1.8M
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.4M
₹1.4M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.08M
₹3.07M
₹10K
₹0
Lead Software Engineer
₹3.46M
₹3.46M
₹0
₹0
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
