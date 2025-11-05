Директория на компаниите
ANZ Софтуерен инженер Заплати в Greater Bengaluru

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Bengaluru в ANZ варира от ₹1.8M на year за Junior Software Engineer до ₹3.46M на year за Lead Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Bengaluru възлiza на ₹1.79M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ANZ. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Junior Software Engineer
(Начално ниво)
₹1.8M
₹1.8M
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.4M
₹1.4M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.08M
₹3.07M
₹10K
₹0
Lead Software Engineer
₹3.46M
₹3.46M
₹0
₹0
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.7M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

Допринеси
Какви са кариерните нива в ANZ?

Включени длъжности

Подай нова длъжност

Backend софтуерен инженер

Full-Stack софтуерен инженер

Инженер по данни

DevOps инженер

Инженер по надеждност на сайта

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в ANZ in Greater Bengaluru е с годишно общо възнаграждение от ₹3,964,234. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в ANZ за позицията Софтуерен инженер in Greater Bengaluru е ₹1,788,521.

