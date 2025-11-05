Възнаграждението за Специалист по данни in Greater Melbourne Area в ANZ варира от A$126K на year за Data Scientist до A$171K на year за Senior Data Scientist. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Melbourne Area възлiza на A$119K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ANZ. Последна актуализация: 11/5/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Junior Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Data Scientist
A$126K
A$121K
A$0
A$5K
Senior Data Scientist
A$171K
A$159K
A$0
A$11.6K
Lead Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
