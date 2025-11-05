Директория на компаниите
ANYbotics Софтуерен инженер Заплати в Greater Zurich Area

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Greater Zurich Area в ANYbotics възлиза на CHF 87.4K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на ANYbotics. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна заплата
company icon
ANYbotics
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Общо годишно
CHF 87.4K
Ниво
L2
Основна
CHF 87.4K
Stock (/yr)
CHF 0
Бонус
CHF 0
Години в компанията
1 Година
Години опит
3 Години
Последни подадени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в ANYbotics in Greater Zurich Area е с годишно общо възнаграждение от CHF 95,058. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в ANYbotics за позицията Софтуерен инженер in Greater Zurich Area е CHF 87,351.

