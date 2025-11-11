Директория на компаниите
Anthropic
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Backend софтуерен инженер

  • United States

Anthropic Backend софтуерен инженер Заплати в United States

Възнаграждението за Backend софтуерен инженер in United States в Anthropic варира от $640K на year за Senior Software Engineer до $578K на year за Lead Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $570K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Anthropic. Последна актуализация: 11/11/2025

Средна Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
Software Engineer
(Начално ниво)
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$640K
$320K
$320K
$0
Lead Software Engineer
$578K
$315K
$263K
$0
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Виж 1 още нива
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Anthropic, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Backend софтуерен инженер в Anthropic in United States е с годишно общо възнаграждение от $710,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Anthropic за позицията Backend софтуерен инженер in United States е $570,000.

