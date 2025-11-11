Възнаграждението за Backend софтуерен инженер in United States в Anthropic варира от $640K на year за Senior Software Engineer до $578K на year за Lead Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $570K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Anthropic. Последна актуализация: 11/11/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$640K
$320K
$320K
$0
Lead Software Engineer
$578K
$315K
$263K
$0
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Anthropic, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)