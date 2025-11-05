Директория на компаниите
Anthropic
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

  • New York City Area

Anthropic Софтуерен инженер Заплати в New York City Area

Възнаграждението за Софтуерен инженер in New York City Area в Anthropic варира от $350K на year за Software Engineer до $535K на year за Senior Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in New York City Area възлiza на $500K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Anthropic. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Software Engineer
(Начално ниво)
$350K
$225K
$125K
$0
Senior Software Engineer
$535K
$310K
$225K
$0
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Виж 1 още нива
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Anthropic, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



Включени длъжности

Подай нова длъжност

Backend софтуерен инженер

Full-Stack софтуерен инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Anthropic in New York City Area е с годишно общо възнаграждение от $570,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Anthropic за позицията Софтуерен инженер in New York City Area е $200,000.

Други ресурси