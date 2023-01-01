Директория на компаниите
Anthropic
Anthropic Заплати

Диапазонът на заплатите на Anthropic варира от $311,933 в общо възнаграждение годишно за Маркетинг в долния край до $642,600 за Бизнес операции в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Anthropic. Последна актуализация: 8/21/2025

$160K

Софтуерен инженер
Senior Software Engineer $526K
Lead Software Engineer $635K
Бизнес операции
$643K
Информационен технолог (ИТ)
$322K

Маркетинг
$312K
График за придобиване на право

25%

Г. 1

25%

Г. 2

25%

Г. 3

25%

Г. 4

В Anthropic, Отпускане на акции/дялово участие подлежат на 4-годишен график за придобиване на право:

  • 25% се придобива в 1st-Г. (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-Г. (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-Г. (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-Г. (2.08% месечно)

ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Anthropic, е Бизнес операции at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $642,600. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Anthropic, е $525,821.

Други ресурси