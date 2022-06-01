Директория на компаниите
Anthology
Anthology Заплати

Диапазонът на заплатите на Anthology варира от $15,075 в общо възнаграждение годишно за Консултант по управление в долния край до $179,598 за Архитект на решения в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Anthology. Последна актуализация: 8/21/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $125K

Пълнофункционален софтуерен инженер

Информационен технолог (ИТ)
$74.6K
Консултант по управление
$15.1K

Продуктов дизайнер
$87.4K
Ръководител софтуерно инженерство
$70.4K
Архитект на решения
$180K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Anthology, е Архитект на решения at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $179,598. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Anthology, е $81,030.

