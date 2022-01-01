Директория на компаниите
Anthem
Anthem Заплати

Диапазонът на заплатите на Anthem варира от $84,575 в общо възнаграждение годишно за Информационен технолог (ИТ) в долния край до $208,740 за Ръководител на експерти по данни в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Anthem. Последна актуализация: 8/21/2025

$160K

Бизнес анализатор
Median $117K
Софтуерен инженер
Median $110K
Архитект на решения
Median $201K

Ръководител на експерти по данни
$209K
Експерт по данни
Median $145K
Финансов анализатор
$88.4K
Информационен технолог (ИТ)
$84.6K
Продуктов дизайнер
$136K
Продуктов мениджър
Median $148K
Ръководител софтуерно инженерство
$159K
ЧЗВ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Anthem, — это Ръководител на експерти по данни at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $208,740. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Anthem, составляет $140,338.

